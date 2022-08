Tragedia in via Arapietra, donna si sente male e muore in strada

Tragedia in via Arapietra a Pescara per una donna di 79 anni che è deceduta in strada dopo essersi sentita male.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare l'anziana.

Ma le manovre rianimatorie non hanno purtroppo prodotto gli effetti desiderati.

Intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Pescara Colli. Da comprendere la natura del malore fatale che ha portato all'arresto cardiaco.