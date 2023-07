Festeggiava la promessa di nozze della nipote la donna morta soffocata in un ristorante di Serramonacesca

Una giornata di festa finita in tragedia. A perdere la vita nel ristorante dove stava festeggiando con tutta la famiglia la promessa di matrimonio della nipote, è stata Maria Domenica Chiulli. Una notizia che ha sconvolto tutto il paese di Cugnoli, dove la donna vive e dove tutti la conoscevano.

La mattina la promessa in Comune e poi il pranzo per festeggiare le prossime nozze. L'85enne si stava godendo la giornata con tutti i familiari in un ristorante di Serramonacesca quando, sembra per un pezzo di prosciutto andato di traverso, ha iniziato a soffocare.

I soccorsi del 118 sono stati subito avvisati e nel frattempo chi era presente ha tentato la manovra di Heimlich per liberare le vie aree della donna, purtroppo senza successo. All'arrivo dell'ambulanza non c'era già più nulla da fare. Sconvolti i familiari che hanno assistito alla scena così come tutta la comunità di Cugnoli una volta appresa la notizia.