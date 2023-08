Era in un'automobile finita fuori strada a Collecorvino, donna muore dopo 16 giorni dall'incidente stradale

Purtroppo non ce l'ha fatta e dopo 16 giorni di ricovero nell'ospedale di Pescara è morta la donna di 81 anni di Cappelle sul Tavo che era all'interno dell'automobile, una Renault Modus, finita fuoristrada in una scarpata a Collecorvino.

Nella vettura c'erano anche il marito e la nipote.

Il decesso è avvenuto nell'ospedale di Pescara giovedì 24 agosto.

Dei rilievi si erano occupati gli agenti della polizia locale di Città Sant'Angelo, diretti dal comandante Luca Marzuoli, e avuta notizia del decesso della 81enne hanno avvisato il Pm di turno, Anna Rita Mantini, che ha dato disposizioni per l'esecuzione dell'autopsia sulla salma. Inevitabile si procede per il reato di omicidio stradale ed è stata trasmessa l'informativa di reato alla Procura della Repubblica di Pescara.

Nel sinistro stradale non sono stati interessati altri veicoli e le cause dell'uscita di strada sono in fase di accertamento.