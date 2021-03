Donna ritrovata morta in casa, tragedia a Spoltore: il decesso risale a un paio di giorni fa

Una donna è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione a Spoltore.

A perdere la vita è stata una 63enne che è morta da sola in casa per cause naturali come accertato dalla ricognizione cadaverica eseguita dal medico legale.

Il rinvenimento del cadavere è stato fatto nella mattinata odierna, mercoledì 17 marzo, dai carabinieri della locale Stazione.

I militari dell'Arma erano stati allertati da una segnalazione pervenuta alla centrale operativa. La prima ad accorgersi del decesso della donna è stata la propria amministratrice di sostegno che non aveva notizie da circa due giorni, riconducendo la morte a non più di 48 ore. La salma, come disposto dalla autorità giudiziaria è stata restituita ai propri familiari.