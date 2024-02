Donna cade mentre va al mercato e muore a Lettomanoppello

Tragedia a Lettomanoppello nella giornata di domenica 18 febbraio per una donna di 85 anni, Annina Mancini, che è morta dopo essere caduta mentre stava andando al mercato.

L'85enne era lungo la strada in via Garibaldi quando, per cause da accertare, è improvvisamente caduta.

Sarebbe rovinata a terra poco dopo essere uscita di casa per recarsi, come faceva solitamente, al mercato della domenica mattina. Ad assistere a quanto successo alcuni passanti che hanno richiesto l'intervento del 118. Pochi minuti più tardi sono intervenuti i soccorritori che hanno provato a rianimare l'anziana ma i tentativi non hanno dato, purtroppo l'esito sperato. La salma è stata poi trasportata nell'obitorio dell'ospedale di Pescara per la ricognizione cadaverica da parte del medico legale. Sarà da capire se la donna sia morta dopo essersi sentita male ed essere conseguentemente caduta o se la caduta abbia provocato il decesso. Degli accertamenti si sono occupati i carabinieri. Come ricorda il sindaco Simone Romano D'Alfonso la Mancini era molto conosciuta in paese: «Era una persona sempre disponibile e pronta all'aiuto».