Motociclista investe una donna sul lungomare e fugge: è caccia all'uomo

Una donna di 49 anni è stata investita da una moto sul lungomare di Pescara, ma chi la guidva non si è fermato per soccorrerla e ora la polizia municipale, giunta subito sul posto, sta vagliando testimonianze e immagini delle telecamere per individuare il responsabile che potrebbe avere le ore contate. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 20.45 all'altezza dello stabilimento Hai-Bin.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica la persona a bordo della moto che percorreva la Riviera in direzione nord sembra a velocità sostenuta, ha sterzato per evitare un'auto che stava facendo manovra investendo la donna che stava attraversando sulle strisce pedonali. E' stata trasportata dai sanitari del 118 in ambulanza in ospedale. Per lei la frattura di una gamba e 40 giorni di prognosi.