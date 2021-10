Insulta e prende a calci i poliziotti che le chiedono di mostrare il green pass sul treno, donna denunciata

Una donna di 57 anni è stata denunciata in stato di libertà dalla polizia ferroviaria di Pescara per i reati di oltraggio, resistenza e rifiuto di generalità.

Come si legge in una nota diffusa dalla questura, la 57enne che viaggiava a bordo di un treno, avrebbe reagito con insulti e calci alla richiesta degli agenti di mostrare il green pass obbligatorio per poter salire sui treni.

Una volta che è stata ricondotta alla calma è scattata la denuncia nei suoi confronti.

Il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia ferroviaria del compartimento per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo parla di un indagato e 2.227 persone controllate, 239 pattuglie impegnate in stazione e 42 a bordo di 95 treni, 5 sanzioni elevate.