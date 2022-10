Donna ferita alla testa a Cepagatti mentre raccoglie le olive

Una 47enne è stata ferita ieri (9 ottobre) alla testa, per fortuna in maniera lieve, mentre stava raccogliendo le olive. Il fatto si è verificato a Cepagatti, in contrada Piano Coccia, e a colpire la donna sarebbe stato un cacciatore che in quel momento era impegnato insieme ad altre persone in una battuta venatoria.

L'episodio viene confermato dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme al 118 e stanno adesso indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto e individuare i responsabili. La malcapitata è stata sfiorata da un pallino, che per fortuna l'ha presa di striscio, procurandole una fuoriuscita di sangue ma senza ulteriori conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. È stata portata in ospedale e medicata.