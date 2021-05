Donna di San Valentino dispersa in montagna ritrovata dopo molte ore di ricerche [FOTO]

Stava facendo una camminata lungo un sentiero dalle parti dell'Eremo di San Venanzio a Raiano, in provincia dell'Aquila, insieme alla sorella quando si sono perse le tracce di una donna di 61 anni di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

La sorella ha provato a cercare la 61enne, affetta da alcune patologie, ma non vedendola tornare, ha deciso di lanciare l'allarme.

Ha così denunciato la scomparsa ai carabinieri i quali hanno immediatamente attivato il protocollo della ricerca dei dispersi in montagna, allertando il soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo.

È scattato così subito l'intervento sul luogo in cui la donna ha fatto perdere le sue tracce con una squadra di terra, partita dalla stazione di Sulmona e con le unità cinofile, i cani di ricerca in superficie e il cane molecolare. Sul luogo delle ricerche sono giunti anche i vigili del fuoco, con un cane da ricerca e i carabinieri con i cani dell’associazione nazionale dei carabinieri. La donna di corporatura normale con i capelli bianchi, indossava un pantalone scuro, una giacca blu, una borsa a tracolla e una collana con le chiavi di casa.

È stata ritrovata sana e salva nel centro di Pratola Peligna intorno alle ore 22 dopo molte ore dalla scomparsa.