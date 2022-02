Si oppone al controllo del green pass insultando e spintonando i poliziotti, denunciata

Una donna è stata denunciata dalla polizia per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I reati sono stati commessi a Pescara per opporsi, come informano dalla questura, al controllo del green pass.

La cittadina, pur di evitare la verifica del possesso della certificazione verde, ha insultato e spintonato gli agenti.

I controlli svolti dalla squadra amministrativa della questura sono stati intensificati nella nostra città come disposto dal questore Luigi Liguori. Dodici gli esercizi pubblici sottoposti a verifica e 80 i controlli eseguiti sul possesso del green pass.