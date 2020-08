Donna colpita dai crampi sugli scogli, salvata da un bagnino. È stato il marito a chiedere aiuto oggi, 17 agosto, tra i lidi Gilda e Oriente, e subito è intervenuto Marco Pitrelli, in servizio alla Compagnia del Mare - Lifeguard.

Il giovane si è recato verso l'uomo con il moscone e, raggiunto il luogo dove si trovava la signora, l'ha fatta salire sul pattino mentre il marito e i due figli che erano con lei sono tornati a riva da soli.

Ecco cosa afferma Cristian Di Santo della Compagnia del Mare - Lifeguard:

"Come si può evincere in questi casi, una delle nostre regole per un bagno sicuro è l'importanza di fare il bagno minimo in due , in modo tale che l'uno possa aiutare l'altro. È stato tecnicamente un intervento semplice, ma nello stesso tempo l'arrivo dell'assistente bagnante ha messo fine ad una situazione di pericolo che poteva aggravarsi notevolmente".