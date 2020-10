Donna condannata per aver picchiato i figli piccoli nonostante la semi infermità mentale

Una donna di 41 anni è stata condannata dal tribunale monocratico di Pescara a un anno e 4 mesi di reclusione.

Come riferisce Ansa Abruzzo, la 41enne era accusata di reiterati maltrattamenti in famiglia contro i 4 figli minori avvenuti nel Pescarese tra il 2011 e il 2014.

La condanna è stata richiesta dal pm mentre l'avvocato Carlo Corradi, legale della difesa, aveva invocato l'assoluzione vista anche la perizia redatta da uno psichiatra, incaricato dal tribunale, che aveva accertato la semi infermità mentale della donna.

La donna, secondo l’accusa, in più occasioni colpì i figli piccoli picchiandoli con una cinta, lanciando le proprie scarpe addosso ai ragazzini e graffiandoli. In un’occasione spinse anche un giravite sulla nuca di un figlio e sistemò lo stesso nella vasca da bagno, per poi sottoporlo ad un getto di acqua gelida.