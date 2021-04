Cade in casa e rimane bloccata, anziana soccorsa a Pescara dal 118 e dai vigili del fuoco

Una donna di 79 anni è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi in via Nicola Fabrizi, dopo essere caduta in casa. L'anziana, che vive sola, è rimasta infatti bloccata all'interno dell'appartamento e a dare l'allarme è stato il figlio che ha fatto intervenire i vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta.

I soccorsi sanitari sono stati prestati da un equipaggio della Croce Rossa. La donna non ha riportato gravi conseguenze ed anzi ha rifiutato il ricovero in ospedale.