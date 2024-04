Scende dall'autobus in corso Vittorio Emanuele II e cade rovinosamente a terra: donna portata in ospedale [FOTO]

Una donna è caduta rovinosamente a terra scendendo da un autobus su corso Vittorio Emanuele II. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. Difficile capire se l'anziana sia inciampata o abbia perso l'equilibrio, certo è che è rimasta a terra. Probabile che a complicare la discesa sia stato il dislivello che c'è tra la banchina e la pedana dell'autobus.

Diverse le persone intervenute per soccorrerla che hanno però evitato di muoverla, come si evince dalle fotografie arrivate alla nostra redazione, perché la donna lamentava dolori agli arti inferiori.



Sul posto è quindi intervenuta un'ambulanza con i soccorritori del 118 che si sono occupati di lei trasportandola in ospedale per ulteriori accertamenti. Sembra che comunque nonostante la paura e le contusioni per la donna non vi siano stati traumi importanti.

