Cade in casa e rimane bloccata: donna soccorsa dai vigili del fuoco [VIDEO]

Intervento alle 13 di oggi 6 maggio da parte dei vigili del fuoco di Pescara che hanno soccorso una donna rimasta bloccata in casa a seguito di una caduta accidentale.

Una squadra è intervenuta al terzo piano di una palazzina del lungomare Matteotti, dove grazie alla piattaforma tridimensionale si è riusciti ad avvedere al balcone per poi entrare nell'abitazione e consentire al personale del 118 di prestare le cure necessarie alla donna, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze ma solo qualche contusione.