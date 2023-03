Entra nell'auto dell'ex fidanzato dopo averlo inseguito e lo minaccia di morte, arrestata 35enne

Una donna di 35 anni è stata tratta in arresto dalla polizia ieri sera, mercoledì 1 marzo, con l'accusa di stalking.

La 35enne era già stata ammonita dal questore con provvedimento del novembre scorso.

Ma aveva comunque reiterato le condotte moleste che avevano determinato l’adozione del provvedimento stesso.

In particolare, la donna, dopo aver seguito l’ex fidanzato, si sarebbe introdotta nel veicolo dell’uomo minacciandolo di morte. Quest’ultimo, terrorizzato, ha contattato un amico che l'ha raggiunto, ma la presenza di terze persone non ha fatto desistere la donna che imperterrita avrebbe continuato ad aggredire verbalmente e minacciare l’ex fidanzato. Prontamente intervenuto, il personale della squadra volante della questura, ha rintracciato la donna a bordo dell’autovettura, evitando così ulteriori aggressioni.

Quello di ieri sera non sarebbe un episodio isolato, considerato che già in altre occasioni, la donna aveva minacciato e seguito gli spostamenti dell’ex che, oltretutto, aveva rinvenuto dei sistemi di localizzazione installati nella sua vettura, tramite i quali i suoi spostamenti venivano costantemente monitorati dalla donna, determinando così un perdurante stato di ansia e paura che aveva costretto lo stesso a cambiare le proprie abitudini di vita. Considerata la situazione, a novembre, l’uomo, esasperato dalle condotte della donna, si era rivolto alla polizia per chiedere l’adozione dell’ammonimento del questore nei confronti della stalker. Il questore Luigi Liguori, valutata la gravità dei fatti, aveva emesso prontamente il provvedimento, previsto dall’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 numero 11, tale importante strumento, adottato dall’autorità di pubblica sicurezza, permette di ammonire il destinatario del provvedimento, intimandogli di cessare dal porre in essere le sue condotte e a tenere una condotta conforme alla legge. Nonostante fosse stato già stata ammonita, la donna non aveva però desistito, continuando a perseguitare e minacciare l’uomo. Ciò fino alla serata di ieri, quando la donna è stata intercettata dal personale delle volanti.

Trattandosi di persona già ammonita dal questore per le sue condotte moleste, nei suo confronti è scattato l’arresto obbligatorio, come previsto dalla normativa. Tale attività, costituisce un importante risultato nell’ambito del contrasto al reato di stalking.