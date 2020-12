Arrestata dai carabinieri dopo aver commesso numerosi furti agli anziani, anche in provincia di Pescara

Una donna di 57 anni originaria di Vasto è stata tratta in arresto dai carabinieri pochi giorni dopo il suo compleanno perché responsabile di numerosi furti.

La 57enne, già nota alle forze dell'ordine per aver messo a segno colpi nelle province di Chieti, Teramo e Pescara è stata arrestata su ordine della Procura Generale dell'Aquila, come riferisce ChietiToday.

La donna, in base a quanto calcolato dall'autorità giudiziaria, dovrà scontare sei anni, un mese e cinque giorni di carcere per una serie di episodi di usura che si sono verificati tra il 2016 e il 2019.

Oltre a questo, la 57enne aveva già all’attivo numerose truffe, arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e furti, questi ultimi commessi principalmente in danno di persone anziane, che erano il suo target preferito. In una occasione lei e altre due complici erano riuscite addirittura a spacciarsi per conoscenti di una ignara coppia di anziani, che le aveva ospitate a casa per il classico caffè, per poi scoprire che le donne avevano ripulito il cassetto dei gioielli con la scusa di utilizzare il bagno.

La 57enne è stata ristretta nel carcere di Rebibbia.