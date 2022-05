Ragazza trovata con la cocaina arrestata dai carabinieri

Una ragazza di 22 anni trovata con sostanze stupefacenti è stata arrestata dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pescara.

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel quartiere Rancitelli, i militari dell'Arma hanno tratto in arresto nella flagranza di reato la 22enne nel corso di una perquisizione domiciliare.

Nel corso dell'ispezione la ragazza è stata trovata in possesso di 4 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché di un bilancino elettronico di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

La donna arrestata, dopo le previste formalità, come disposto dalla competente autorità giudiziaria è stata accompagnata nella propria abitazione per restarci agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.