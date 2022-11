È in affidamento in prova ma viene accusata di furto e ricettazione, arrestata donna di Città Sant'Angelo

Una donna di 57 anni di Città Sant'Angelo è stata arrestata dai carabinieri della locale Stazione in virtù dalla misura di aggravamento emessa dalla procura generale della Repubblica dell’Aquila.

Il provvedimento ha sostituito la precedente misura dell’affidamento in prova a cui la 57enne era già sottoposta con quella più afflittiva della detenzione in carcere.

Tale provvedimento scaturisce, come fanno sapere dalla Compagnia di Montesilvano dei carabinieri, dalle importanti risultanze investigative acquisite dai militari dell'Arma, che infatti in due distinte occasioni avevano denunciato in stato di libertà la donna una prima volta per un episodio di furto ed una seconda per un episodio di ricettazione.