Deve scontare 5 anni di carcere per fatti di droga, donna arrestata dai carabinieri a Cappelle sul Tavo

I militari della Stazione di Spoltore hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 36enne questa mattina, domenica 9 maggio

Una donna di 36 anni di Cappelle sul Tavo è stata tratta in arresto dai carabinieri questa mattina, domenica 9 amggio, alle ore 9.

I militari dell'Arma della Stazione di Spoltore hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della 36enne per violazione alle leggi sugli stupefacenti.

I fatti sono stati commessi dal 2010 al 2018.

La donna deve scontare in carcere 5 anni, 1 mese e 26 giorni come da provvedimento emesso dalla Corte Appello dell'Aquila. L'arrestata, assolte le previste formalità, è stata ristretta nel carcere di Teramo a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante.