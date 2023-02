Donna malata di Alzheimer si perde in zona Colli, scatta la macchina delle ricerche: rintracciata

È una storia a lieto fine quella vissuta da una famiglia di Pescara Colli nella serata di ieri, martedì 31 gennaio.

Come purtroppo accade non di rado, si erano infatti perse le tracce di una donna malata di alzheimer.

La quale dopo essersi allontanata da casa non era più riuscita a farvi ritorno.

Le persone afflitte da questa malattia infatti perdono facilmente l'orientamento e faticano a ritrovare la strada di casa in caso di allontanamento. Lanciato l'allarme con la richiesta di intervento delle forze dell'ordine è stato attivato il tavolo in prefettura per il concorso delle varie forze nelle ricerche. Così sono partite le attività di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e dei cani molecolari. La presenza delle pattuglie e degli elicotteri non è passata inosservata e numerosi cittadini si sono chiesti che cosa stesse succedendo come per le diverse pattuglie di polizia in via Fonte Romana. Per fortuna dopo qualche ora la donna che si era smarrita è stata ritrovata.