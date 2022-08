Donna aggredita lungo la strada parco, è caccia a un misterioso ciclista

Una donna è stata aggredita qualche sera fa lungo la strada parco, intorno alle ore 21.30, da un misterioso uomo a bordo di una bici elettrica che, dopo averla spintonata e fatta cadere per terra, si è allontanato senza prestarle soccorso. Ignoti i motivi di questo gesto. La vittima, che ha 51 anni, è stata soccorsa da due runner di passaggio e, successivamente, da un'ambulanza del 118. Ha riportato ferite alle mani e alle gambe, con una prognosi di 8 giorni. Nel frattempo è stata sporta denuncia contro ignoti alla polizia, che ha già avviato le indagini. Nel tratto dove si è verificato l'episodio non sarebbero presenti telecamere.

Il comitato “Strada parco bene comune” interviene per commentare duramente l'accaduto, ricordando che aveva provveduto a segnalare alla prefettura e al Comune di Pescara “l’intervento maldestro operato da Pescara Energia sull’impianto di illuminazione pubblica di via Castellamare Adriatico (questo è il nome della strada parco, ndr), sulla base di un pessimo progetto di illuminotecnica”. Inoltre lo stesso comitato aveva segnalato "la presenza, ai margini del viale, di estese zone d’ombra pericolose per l’incolumità pubblica", per cui si era suggerito di "eliminarle preservando il vecchio impianto di illuminazione che insiste sul marciapiede lato monte".



L’aggressione alla 51enne, conclude il comitato, "è stata naturalmente favorita dalle scarse condizioni di luce presenti sul marciapiede lato monte. Ragion per cui si torna a richiedere il ripristino urgente su quel fronte dell’impianto di illuminazione pubblica preesistente, i cui cavi di alimentazione - mai rimossi - sono tuttora disponibili al riuso conveniente, con indubbi benefici al decoro urbano e la sicurezza pubblica, in atto compromessi".