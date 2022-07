Donna sui pattini rollerblade aggredita e morsa a una gamba da un cane nella zona della Madonnina

Una donna di 42 anni sui pattini rollerblade è stata aggredita e morsa a una gamba da un cane, all'altezza della coscia, a Pescara questa mattina, martedì 19 luglio.

Il fatto è avvenuto sul lungomare nord nella zona della Madonnina.

In base alla prima ricostruzione dei fatti, ad aggredire e mordere la 41enne sarebbe stato un cane razza Amstaff dopo aver stuccato collare e guinzaglio con il quale i padroni lo stavano portando a passeggio.

Per la vittima si sono rese necessarie le cure dei soccorritori del 118 per una ferita alla gamba che ha richiesto diversi punti di sutura in pronto soccorso. Non è escluso che possa trattarsi dello stesso cane che lo scorso mese aveva aggredito e ferito gravemente una bambina di soli due anni sempre lungo la riviera nord.