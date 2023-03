Donate le cornee del piccolo Luca morto travolto dal trattore

Sono state donate le cornee del piccolo Luca, il bambino di 4 anni morto domenica 26 marzo dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che guidava il papà in un terreno dei nonni in strada del Palazzo a Pescara.

A dare l'assenso per la donazione, un vero gesto di altruismo, sono stati i genitori.

Il prelievo degli organi è stato eseguito all'ospedale di Pescara.

Il bambino viveva con la famiglia a Montesilvano, si erano trasferiti da qualche anno. Il piccolo Luca domenica, con i genitori e con la sorella più grande, stava passando la domenica a casa della nonna paterna. Era in bici, quando è accidentalmente finito sotto al trattore guidato dal papà. Il bambino è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Il medico legale ha eseguito l'ispezione cadaverica. Si attende ora il nullaosta per la sepoltura, visto che non sarà eseguita l'autopsia sul corpo del bambino.