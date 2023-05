È il sacerdote don Simone Chiappetta il centauro gravemente ferito nell'incidente lungo la circonvallazione

È il sacerdote don Simone Chiappetta il motociclista rimasto ferito nell'incidente stradale che si è verificato nella giornata di martedì 23 maggio lungo la circonvallazione che da Montesilvano porta a Francavilla al Mare.

Il parroco era in sella alla sua motocicletta e nel tratto che ricade nel territorio comunale di Spoltore è rimasto coinvolto in uno scontro con un'automobile, un'Audi station wagon.

Lanciato l'allarme sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha accompagnato don Simone in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia per le fratture che ha riportato.

Come si legge in un articolo de La Porzione.it firmato da Davide De Amicis, «tutta la chiesa di Pescara-Penne, in particolare l’arcivescovo monsignor Tommaso Valentinetti, si stringe intorno al suo sacerdote don Simone Chiappetta, 48enne originario di Torre de’ Passeri, direttore dell’ufficio Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Pescara-Penne, di questo notiziario diocesano online La Porzione.it, nonché coordinatore generale dell’associazione Radio Speranza e regista della santa messa di Rai 1. Tutta la comunità diocesana pescarese, in questo momento di tribolazione, esprime preghiera e vicinanza nei confronti del presbitero – e dei suoi familiari – augurandogli una pronta guarigione e un tempestivo ritorno alle tante attività per cui è seguito e apprezzato».