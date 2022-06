Ex edicolante muore in casa a 61 anni per un malore improvviso

Scomparso a 61 anni Domenico Gargano, detto Mimmo, ex edicolante di Pescara.

A causare il decesso del 61enne, molto conosciuto nella zona di via D'Avalos e della pineta, sarebbe stato un malore fatale che l'ha colpito in casa.

Gargano per una decina di anni ha lavorato come edicolante come ultimo lavoro era impegnato nell'aeroporto d'Abruzzo come guardia giurata.

Lascia la moglie Marilena, i figli Francesca e Andrea, il fratello Antonio. L'ultimo saluto a Gargano verrà dato con i funerali che verranno celebrati nella chiesa di Santa Caterina da Siena domani, giovedì 9 giugno, alle ore 10:30.