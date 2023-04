Vigile del fuoco si sente male durante un'escursione in montagna nel Teramano e muore, recuperato dai colleghi

Un vigile del fuoco, Domenico Ferracatena di 59 di Campli in provincia di Teramo è morto nel giorno di Pasquetta.

Il 59enne, fuori servizio, stava facendo un'escursione in montagna in località Castel Manfrino di Macchia del Sole, frazione di Valle Castellana, nel Teramano, quando si è improvvisamente sentito male, come riferisce l'agenzia LaPresse.

Purtroppo poco dopo è sopraggiunto il decesso.

L'uomo, caposquadra dei vigili del fuoco di Teramo, secondo quanto si è appreso, avrebbe avuto un infarto. A recuperare il corpo del 59enne sono stati i colleghi con l'elicottero.