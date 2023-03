Scomparso un cittadino di Manoppello, ricerche in corso

Ricerche in corso per un cittadino di Manoppello, Domenico Costantini, di cui si sono perse le tracce dalla mattina di sabato 18 marzo.

A lanciare l'appello, tramite un post sulla pagina Facebook dell'ente, è il Comune.

Chiunque avesse notizie circostanziate e certe che possano essere utili alle attività di ricerca è invitato a contattare la polizia municipale al numero 3357375665, gli amministratori comunali e le forze dell’ordine (carabinieri, polizia, vigili del fuoco).

Le operazioni di ricerca sono coordinate dal tavolo tecnico attivato dalla prefettura di Pescara. Come spiegano dal Comune di Manoppello la foto non è stata diffusa perché per ora la procedura questo prevede. Anche se la foto sarebbe molto utile per chiunque dovesse incontrare l'uomo scomparso.