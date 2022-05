Domate le fiamme a Villa Raspa, a causarle forse una "cicca" lanciata da una barca in transito

Nessuna grave conseguenza a Villa Raspa di Spoltore dove nel pomeriggio di oggi un incendio era divampato a pochi passi dal fiume e poco distante dalla concessionaria Hyundai. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere subito in sicurezza l'area e spegnere le fiamme divampate dalla lanetta dei pioppi. Tra le possibili cause che le hanno determinate quella secondo cui una cicca potrebbe essere stata lanciata al margine del fiume da una barca in transito.