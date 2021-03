Perseguita la ex per oltre due anni e la prende a calci e pugni mandandola in ospedale, divieto di avvicinamento per un uomo

Divieto di avvicinamento per un uomo di 45 anni di Pescara per atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della locale Compagnia nelle prime ore della mattina odierna, sabato 6 marzo.

I militari dell'Arma hanno notificato un’ordinanza di sottoposizione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Gip del tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti del 45enne pescarese.

Il provvedimento di oggi deriva dalle risultanze investigative prodotte dopo la denuncia/querela sporta dall’ex compagna dell’uomo viste le gravi e violente condotte poste in essere dall’uomo, che sono andate avanti per oltre 2 anni, dal 2019 fino a pochi giorni fa, quando ha aggredito l'ex con calci e pugni costringendola a richiedere l’intervento del “118”. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale, sottoposta alle immediate cure dei sanitari, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni per le diverse contusioni riportate dall’aggressione nonché per un giustificabile stato di ansia e paura per la propria incolumità.

Proprio questo episodio è stato quello che ha spinto la donna a denunciare tutto ai carabinieri che, compresa la pericolosità della situazione e allo scopo di tutelare la vittima, hanno rapidamente svolto tutti i dovuti accertamenti e inoltrato all’autorità giudiziaria una richiesta di misura cautelare volta a contenere l’aggressività dell’uomo nonché a scongiurare il verificarsi di episodi ancor più gravi. La richiesta è stata rapidamente accolta dal sostituto procuratore della Repubblica di Pescara, titolare del relativo procedimento penale che si è instaurato, che ha subito emesso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.