Mancato rispetto dei Dpcm sul Covid, segnalate 6 ditte di distributori automatici di alimenti e bevande dopo i controlli del Nas

Sono nel complesso 6 le ditte che gestiscono distributori automatici di alimenti e bevande che sono state segnalate all'autorità amministrativa per aver disatteso il rispetto dei Dpcm attualmente in vigore.

I provvedimenti sono scaturiti dopo i controlli dei carabinieri del Nas di Pescara sui distributori collocati nelle strutture sanitarie pubbliche e private che hanno accertato come sia stato omessa l'individuazione del percorso di ingresso/uscita.

È stata anche contestata la mancata applicazione di idonea cartellonistica per il distanziamento interpersonale, al fine di ridurre il rischio di contaminazione da Covid-19.

Oltre alle violazioni ai decreti anti-Covid, il legale rappresentante di una ditta è stato anche segnalato per aver omesso di esporre l’indicazione degli ingredienti degli alimenti posti in vendita nel distributore automatico. Stessa sanzione è stata contestata al titolare di un distributore automatico di bevande posto all’interno di un presidio ospedaliero di una cittadina della provincia dell’Aquila.

Una ulteriore azienda è stata segnalata per aver mantenuto in attività alcuni distributori in locali privi dei necessari requisiti igienici sanitari nonché per aver omesso di rinnovare il previsto attestato di manipolazione per alimentaristi. I controlli dei Nas di Pescara hanno riguardato i distributori automatici di alimenti e bevande. Le ispezioni hanno riguardato il rispetto del pacchetto igiene, della temperatura di conservazione e delle scadenze degli alimenti, le indicazioni sugli allergeni e il rispetto della normativa sul covid, delle procedure di santificazione, in particolare nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Controllati anche punti ristoro con distributori ubicati nei centri delle principali città abruzzesi, con attenzione massima alle misure di igienizzazione e prevenzione.