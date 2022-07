Distrutti 200 chili di tabacchi venduti illegalmente anche a Pescara

Circa 200 chili di tabacchi sequestrati e confiscati e venduti illegalmente negli esercizi commerciali abruzzesi, sono pronti per la distruzione.

Lo fa sapere l'Agenzia delle accise dogane e monopoli (Adm) in servizio presso l'ufficio dei monopoli per l'Abruzzo di Pescara. L’attività, che ha avuto conseguenze sia in sede penale che amministrativa, è stata svolta, di concerto con i comandi della guardia di ginanza di Pescara, Ortona (Ch) e Nereto (Te), nell’ambito delle attività di contrasto alla messa in commercio di tabacchi di contrabbando o tabacchi venduti senza autorizzazione. Pertanto, a seguito dei provvedimenti di confisca e distruzione, autorizzati dall’Autorità giudiziaria e amministrativa, i colli contenenti i tabacchi confiscati sono stati trasportati presso il deposito reperti di contrabbando dell’Adm, sezione operativa di Adria (Ro), dove si procederà alla loro distruzione