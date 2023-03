Si distacca il controsoffitto del sottopasso del Molino (ora chiuso) e sfonda il parabrezza di un'auto [FOTO]

È stato chiuso al traffico il sottopasso del centro commerciale Il Molino in via Giustino De Cecco a Pescara dopo il crollo di una parte del controsoffitto.

Il cartongesso caduto (con tutta probabilità a causa del vento) è finito sul parabrezza di un'automobile, una Fiat Punto, sfondandolo completamente.

Al volante dell'automobile una ragazza.

Dopo questo grave episodio sul posto è intervenuta la polizia locale che ha deciso, vista la pericolosità della situazione, di transennare il sottopasso e vietando di conseguenza il transito veicolare. Per poter riaprire al traffico si dovranno prima eseguire degli interventi di messa in sicurezza. Dunque da via Alento e via Lago di Campotosto non si potrà proseguire verso via Misticoni e viale Gabriele d'Annunzio passando da via Giustino De Cecco.

Già in passato il sottopasso era stato chiuso perché dalla facciata si era distaccati alcuni mattoncini rossi.