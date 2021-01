Dispersi sul Velino, i soccorsi sono ripartiti all'alba [FOTO]

Da 2 giorni, in Valle Majelama, si cercano 4 escursionisti di Avezzano. Al momento sono in azione 51 persone fra operatori del soccorso alpino e speleologico con unità cinofile, gdf, vigili del fuoco, 118, esercito e carabinieri

Squadre al lavoro anche oggi per cercare i dispersi sul Velino, con i soccorsi che sono ripartiti all'alba. Da 2 giorni, in Valle Majelama, non si hanno più notizie di 4 escursionisti di Avezzano. Al momento sono in azione 51 persone fra operatori del soccorso alpino e speleologico con unità cinofile, gdf, vigili del fuoco, 118, esercito e carabinieri.

Sono in arrivo altri 20 soccorritori da tutta Italia. Inoltre si sono alzati in volo 3 elicotteri. Gli alpini del IX Reggimento hanno allestito strutture da campo. Le ricerche ieri erano state interrotte a causa del maltempo.