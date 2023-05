Dopo due mesi la discarica abusiva a Cappelle sul Tavo non è stata ancora rimossa [FOTO]

Due mesi fa, su segnalazione di un nostro lettore, avevamo parlato dell'immondizia presente nel territorio di Cappelle sul Tavo, con vari rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. Ebbene, nella zona in questione non è cambiato nulla, anzi, "la situazione forse è anche peggiore", ci fa sapere il cittadino. "Tempo fa avevo pure inviato una Pec al Comune di Cappelle sul Tavo per far presente il problema. Nessuna risposta, totale silenzio".

La discarica si trova nella zona industriale, lungo la strada non asfaltata che costeggia il fiume Tavo e che porta alla pista dei go kart: "Ieri sono ripassato a controllare", conclude l'uomo, "e in quell'area ho trovato ancora degrado". Seguono alcune foto a documentare in maniera eloquente la situazione, che si chiede a chi di dovere di risolvere il prima possibile.