Discarica abusiva per la demolizione e lo smaltimento di auto scoperta e sequestrata dalla finanza [FOTO-VIDEO]

Una discarica abusiva su un terreno di circa 2.500 metri quadrati utilizzato per la demolizione e lo smaltimento di autoveicoli.

È quella che è stata individuata e posta sotto sequestro dal reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Pescara, nell’ambito del costante monitoraggio del territorio.

L’individuazione del sito è stata possibile grazie ai sorvoli eseguiti dalla componente aerea del Corpo, nonostante il terreno fosse ubicato ai margini di un’area industriale, ben mimetizzata tra la folta vegetazione e lontano da occhi indiscreti.

L’attenzione dei finanzieri è stata attratta dalle numerose autovetture in pessime condizioni, molte delle quali parzialmente smontate, localizzate all’interno di una struttura organizzata e ben delineata da un’apposita recinzione. Un più approfondito controllo ha consentito di accertare come non sussistesse alcuna autorizzazione per l’esercizio di un’attività commerciale nell’area e che la stessa non fosse nemmeno classificata come centro di stoccaggio o discarica. In ragione di quanto rilevato, i finanzieri hanno bloccato l’illecito smaltimento di oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, costituiti principalmente da veicoli fuori uso di cui alcuni privi di targa e mancanti di parti essenziali per il loro funzionamento, parti di ricambio di autoveicoli, nonché materiale di vario genere. I rifiuti sono risultati in evidente stato di abbandono sul terreno privo di qualsiasi sistema di raccolta o contenimento dei liquidi pericolosi contenuti nei mezzi, con il conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. Al termine dell'intervento i militari operanti hanno denunciato alla autorità giudiziaria il proprietario del terreno per la realizzazione di una discarica abusiva in violazione alla normativa ambientale vigente. L’attività proseguirà con i dovuti approfondimenti degli aspetti gestionali e contabili, in sinergia con la componente territoriale per quantificare le violazioni alla normativa fiscale.

«La componente aerea della guardia di finanza rappresenta un elemento imprescindibile che consente di mantenere, nell’arco delle 24 ore, un costante presidio del territorio per contrastare ogni tipo di attività illecita», ricordano dal Comando provinciale.