Accordo tra la direzione marittima e la scuola italiana cani salvataggio per gli interventi in mare

Firmato un accordo di collaborazione tra la direzione marittima di Pescara e la Scuola italiana cani salvataggio (Sics) questa mattina a Pescara, mercoledì 21 luglio.

Lo scopo è quello di instaurare e mantenere costanti nel tempo nuovi rapporti di cooperazione, a livello territoriale, su materie di comune interesse, in particolare legate alla salvaguardia della vita umana in mare.

L’accordo siglato dal direttore marittimo dell’Abruzzo e del Molise, capitano di vascello Salvatore Minervino e dal presidente della Scuola italiana cani salvataggio–Sezione centro meridionale, Roberto Gasparri, discende da un protocollo d'intesa nazionale, stipulato lo scorso 21 giugno tra l'associazione nazionale e il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con il preciso scopo di sperimentare la reciproca collaborazione per incrementare la sinergia e l’intesa tra i rispettivi settori operativi e per consentire l’acquisizione di familiarità e dimestichezza con i mezzi e le tecniche utilizzate da entrambi gli enti.

Nella fattispecie il protocollo odierno definisce, a livello operativo e nel rispetto delle reciproche competenze, i principi di partecipazione del personale e delle unità cinofile della Sics alle operazioni Sar (search and rescue) a bordo delle unità navali della guardia costiera e la realizzazione di iniziative di cooperazione. Dal 22 luglio fino al 30 settembre, infatti, la Sics metterà a disposizione istruttori e unità cinofile brevettate, da imbarcare sulle unità navali della direzione marittima di Pescara, mentre tale collaborazione per l’anno 2022 inizierà l'1 giugno e si protrarrà per tutta la stagione estiva.

"È il coronamento di una stretta collaborazione da tempo avviata tra le parti", afferma il direttore marittimo, "che ribadisce l’importanza di tali forme di cooperazione tra enti ed istituzioni che lavorano per la salvaguardia dei cittadini".