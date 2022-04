Diportisti alla deriva soccorsi dalla guardia costiera di Pescara. Due persone, a bordo di una piccola imbarcazione, si sono trovate in panne oggi pomeriggio, nelle acque marine antistanti Giulianova, a causa di un’avaria al motore. La richiesta di soccorso è giunta alla sala operativa della capitaneria di porto di Pescara intorno alle ore 16:25 tramite il numero blu 1530, direttamente dal comandante dell’unità.

I malcapitati erano usciti nel primo pomeriggio dal porto di Giulianova per una gita in barca. I programmi, tuttavia, non sono andati come previsto e, una volta lasciato il porto, il motore non è ripartito, lasciando i due diportisti in balia del mare e costringendoli ad usare i remi presenti a bordo per non essere rovesciati in acqua a causa dell’insistente moto ondoso presente in zona.

Nel frattempo uno dei due diportisti con il proprio telefonino ha contattato la guardia costiera, e la capitaneria di porto di Pescara ha disposto l’immediata uscita della motovedetta Search and Rescue dal porto di Giulianova che, una volta raggiunto il natante in pericolo di ribaltarsi, nonostante le difficoltà per avvicinarsi dovute ai bassi fondali, è riuscita ad affiancarlo e a prestare assistenza. Giunti in porto, i due diportisti, seppur infreddoliti e spaventati, erano in buono stato di salute, tanto che non si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.