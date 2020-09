Diportisti in difficoltà, salvati da una bagnina

Paura nel pomeriggio di oggi, 12 settembre, sul tratto di mare antistante lo stabilimento Mila, per due diportisti a bordo di una barca a vela rimasta in balia del vento. Alcuni bagnanti hanno segnalato la difficoltà dei due uomini (che nel frattempo si erano tuffati in mare) alla bagnina della Praesidium Agency Ilaria Giammarino, di turno nello stabilimento della polizia di stato.

Nonostante la zona non fosse di sua competenza, la ragazza non ha esitato un attimo a salire sul moscone e dirigersi in direzione dei due malcapitati per sincerarsi della situazione e offrire il suo aiuto. Fortunatamente, seppur con qualche difficoltà, si è riusciti ad ammainare le vele in tempo evitando che il natante si ribaltasse. I due diportisti, hanno subito ringraziato Ilaria per la prontezza e la disponibilità dimostrata.

Così Carlo Ferrone, responsabile del personale: "A Ilaria vanno i complimenti per il suo lavoro svolto con professionalità e coraggio. È una grande soddisfazione per la nostra azienda, che dimostra l'alto grado di preparazione che hanno i nostri dipendenti in una stagione particolarmente movimentata. In questo caso la gratitudine è ancora maggiore, dato che Ilaria ha aiutato due persone nel tratto di mare che non era di sua competenza. Segno evidente che la nostra bagnina, durante il servizio, è sempre vigile. Colgo l'occasione, inoltre, di ringraziare tutti i nostri ragazzi per l'ottimo lavoro svolto in questa stagione".