I carabinieri di Pescara ritrovano in una casa di Penne due antichi dipinti rubati in una villa di Ancona, nei guai una coppia

Per questo motivo, i militari del nucleo operativo e radiomobile-sezione operativa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pescara V.F.e B.T. entrambi 71enni (coniugi conviventi) residenti a Penne, per il reato di ricettazione