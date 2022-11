Scomparso da Ripa Teatina, l'ultimo segnale in via Milano a Pescara: si cerca Diego Morabito

È scomparso Diego Morabito da Ripa Teatina.

Non si hanno più sue notizie da domenica pomeriggio, ha 43 anni ed è padre, come riferisce ChietiToday.

Molto conosciuto anche a Chieti dove ha lavorato nella pizzeria Doppio Zero.

L'ultimo segnale dato dal suo cellulare risulta essere in via Milano a Pescara, poi si sono perse le sue tracce. I suoi amici con cui era stato fino a poco prima di svanire nel nulla raccontano di averlo visto sereno come sempre. Nel pomeriggio di domenica, dopo aver riaccompagnato la figlia a casa, il suo telefono è risultato essere spento e nessuno lo ha più visto. I suoi amici, oltre ai carabinieri, lo stanno cercando ovunque ma di lui e della sua auto nessuna notizia, una Fiat panda 4x4 grigio metallizzato targata CZ727KR. .

Attualmente Diego ha la barba più lunga rispetto alla foto. L'ultima volta che è stato visto indossava una giacca marrone, dei pantaloni grigi e delle scarpe da tennis nere.