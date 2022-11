Ritrovata nell'area di risulta l'auto di Diego Morabito di Ripa Teatina, scomparso da domenica

L'automobile di Diego Morabito, il 43enne scomparso da Ripa Teatina domenica scorsa, è stata ritrovata nell'area di risulta a Pescara.

La vettura, una Fiat panda 4x4 grigio metallizzato targata CZ727KR, era nei pressi della stazione ferroviaria, come riferisce ChietiToday.

A ritrovare il veicolo sono stati i carabinieri.

Al momento non ci sono notizie sull'uomo di Ripa Teatina, piccolo imprenditore nel settore edile molto conosciuto a Chieti dove per anni ha lavorato nella pizzeria "Doppio zero". Diego è uscito domenica sera con la propria auto e non è più rientrato. Qualcuno lo avrebbe visto domenica alle 21:30 nei pressi del distributore di carburanti in via Masci a Chieti, verso la Fondovalle Alento, a bordo di un'auto scura che non era la sua mentre faceva benzina. L’ultimo segnale telefonico invece è stato a Pescara, in via Milano. Da allora nulla più, il telefono risulta spento.