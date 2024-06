Diciottenne accoltellato in una discoteca sulla riviera nord: il fendente lo ha raggiunto all'addome

Erano circa le 4 del mattino quando un 18enne che si trovava in una discoteca della rivera nord, è stato raggiunto da un fendente all'addome. Sul posto oltre all'ambulanza, sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e ora, anche grazie alle telecamere presenti, stanno portando avanti le indagini al fine di individuare il responsabile.

Il ragazzo è stato portato in ospedale e ricoverato, ma al momento dell'arrivo sia dei sanitari che dei militari era cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi per ora resta riservata. Il 18enne è nato in Polonia e risiede a Bussi sul Tirino.