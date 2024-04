Di Giampetro (Webstrade) sulle piste ciclabili a Montesilvano: "Il Comune paga la progettazione senza aver presentato il piano"

L'architetto Giuseppe Di Giampietro, di Webstrade.it, solleva alcuni dubbi riguardo la trasparenza da parte dell'amministrazione comunale per la pubblicazione dei progetti per le nuove piste ciclabili sul territorio comunale, con particolare riferimento al piano della mobilità ciclistica:

"Il Comune paga il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (circa 14 mila euro) per il progetto di esecuzione delle piste ciclabil sull’intero territorio comunale (circa 180 mila euro) senza *aver mai portato il piano della mobilità ciclistica* del 2019 in Consiglio Comunale (pagato 20mila euro ) e *senza avere un piano urbano del Traffico obbligatorio per legge". Di Giampietro chiede di poter visionare questi progetti già finanziati con fondi pubblici:

"È possibile controllarne coerenza ed adeguatezza alle esigente della città, dei cittadini dei portatori di interesse ? Oltretutto mancano gli indirizzi di pianificazione, che dovrebbe dare il consiglio comunale. Chi controlla la legittimità della spesa pubblica e la pubblicità, trasparenza, adeguatezza delle scelte di pianificazione del territorio comunale? Per caso a Montesilvano gli indirizzi di pianificazione li decidono il sindaco o qualche dirigente? C’è un’opposizione che controlla questa personalizzazione della politica locale? "