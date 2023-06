Telecamere sul balcone per eludere i controlli e droga in casa: arrestata coppia di Cappelle sul Tavo

Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo e una donna di Cappelle sul Tavo arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Collecorvino. La coppia (lui del 1987, lei del 1986) era attenzionata da tempo dai militari che dopo un'attenta attività d'indagine hanno fatto irruzione nel'abitazione dei due procedendo alla perquisizione personale e domiciliare.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di 25 grammi di cocaina, 5 di eroina e 3 di hashish oltre a tutti gli strumenti utili a pesare le sostanze, dividerle e confezionarle. A finire sotto sequestro anche le telecamere e il relativo Dvr (Digital video recorder) installato sul balcone come “strumento di difesa” avrebbero affermato e che invece per gli investigatori sarebbe servito a eludere eventuali controlli o attività investigative nei loro confronti. Tentativo non riuscito dato che proprio grazie ad attività di osservazione, di pedinamento e di controllo sono stati alla fine individuati.

L'azione condotta dai militari fa parte dell'intensificazione dei controlli messi in campo dai carabinieri di Montesilvano sul territorio per il contrasto e la repressione delle attività illecite, con l'attenzione posta in particolare proprio sul traffico di sostanze stupefacenti.

I due sono al momento detenuti l'uno nel carcere di Pescara e l'altro nel carcere di Chieti in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria che si terrà nei prossimi giorni.