Detenuto si suicida al San Donato, scoppia la protesta degli altri carcerati

Un detenuto di 40 anni si sarebbe suicidato nel carcere San Donato di Pescara nel pomeriggio di martedì 30 maggio, come riferisce l'agenzia LaPresse.

In seguito al gesto estremo del 40enne, che si sarebbe impiccato in cella, è esplosa la protesta degli altri carcerati.

La protesta sarebbe però rientrata.

L'uomo è stato soccorso dal medico del carcere e poi dal personale sanitario del 118 intervenuto nell'istituto, ma invano purtroppo. Il 40enne non ce l'ha fatta ed è stato possibile solo constatare il decesso. Si tratterebbe del 24esimo suicidio in carcere quest'anno negli istituti penitenziari italiani. Fuori dal carcere le forze dell'ordine, carabinieri e polizia, continuano a presidiare l'area a supporto della polizia penitenziaria. Il 23 marzo, nello stesso istituto un altro detenuto, giovane, si è suicidato.