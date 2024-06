Detenuto si suicida nel carcere di Teramo, la Uilpa: "È il 43esimo da inizio anno. Una spirale di morte senza fine"

“Si è suicidato a Teramo nella notte, sembra soffocandosi nel suo letto, il 43esimo detenuto che nel corso dell’anno si è tolto la vita. A nulla sono valsi i soccorsi. L’uomo, 77 anni, era allocato nella sezione destinata ai detenuti per reati a grande riprovazione sociale, cosiddetti 'protetti’, del carcere di Castrogno per aver concorso con il figlio, esecutore materiale del delitto, all’occultamento del cadavere dell’ex moglie nel maceratese nel 2017”. A riferirlo è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.

“Ormai nelle carceri è una spirale di morte senza fine. Sono già 43 i reclusi che si sono suicidati nel corso dell’anno, cui vanno aggiunti 4 appartenenti alla polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Tutto ciò – denuncia De Fazio - nell’indifferenza sostanziale del governo. Mentre alla riunione del G7 si discute, giustamente, di come conseguire il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas, in Italia non si riesce a proteggere i detenuti sotto la custodia dello Stato, con gravissime ripercussioni che investono persino i suoi stessi servitori”.

“Con tutto ciò che sta avvenendo nelle nostre prigioni, ormai diffusamente illegali, è imbarazzante il silenzio assoluto del ministro della giustizia, Carlo Nordio. Il guardasigilli, se c’è, batta un colpo o ne tragga autonomamente le conclusioni. Serve un decreto carceri per deflazionare il sovraffollamento detentivo, sono oltre 14mila i detenuti in più rispetto ai posti disponibili, consentire l’assunzione straordinaria e accelerata di agenti nel corpo di polizia penitenziaria, ne mancano più di 18mila, e assicurare il potenziamento dell’assistenza sanitaria, specie di natura psichiatrica”, prosegue.

“Parallelamente – conclude il segretario generale Uilpa - va riformato l’intero sistema d’esecuzione penale, vanno reingegnerizzati il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e va riorganizzato il corpo di polizia penitenziaria. Non c’è più tempo”.