Rintracciati e arrestati i due detenuti evasi dal carcere

Nella serata odierna i due detenuti che questa mattina erano evasi dal carcere di Pescara sono stati rintracciati in città e arrestati dalla locale Questura, alla quale il prefetto Di Vincenzo rivolge i più sentiti ringraziamenti.

Nel pomeriggio si è invece tenuta una riunione, presieduta dal prefetto, del comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, cui hanno partecipato il sindaco Masci e i vertici delle forze di polizia, un rappresentante del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e il direttore della casa circondariale di San Donato.

Nell’occasione è stata nuovamente ribadita l’esigenza di rafforzare la sicurezza della struttura. Il rappresentante del provveditorato ha preannunciato nei prossimi giorni un sopralluogo per individuare gli interventi più adeguati, mentre il direttore del carcere ha adottato alcune iniziative per evitare che tali episodi possano ripetersi, in attesa di interventi più strutturati.