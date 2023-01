Effettuata la derattizzazione in via Thaon de Revel: "Così risolveremo l'emergenza topi" [FOTO]

Il vice sindaco Gianni Santilli ci fa sapere che nei primi giorni di questo 2023 è stata effettuata una nuova derattizzazione in via Thaon de Revel dopo quella che era già stata fatta qualche mese fa, accogliendo le richieste dei residenti che lamentavano una forte presenza di topi, sottolineando in particolare che i ratti spesso arriverebbero fin dentro le case private.

Santilli ha fatto recare sul posto gli operai di Ambiente per verificare la situazione e aggiungere ciò che serviva, con le scatole per le trappole e quant'altro. E così è stato, come mostrano anche le fotografie che pubblichiamo in questo articolo a corredo della notizia.

I roditori, secondo quanto riferito dai cittadini a IlPescara.it, si trovano nella strada e in piazzetta, con una situazione critica che va avanti da anni nella zona della Marina Sud. Ora però il Comune è intervenuto ancora una volta, sperando che la situazione possa risolversi definitivamente: "È sicuramente il nostro obiettivo", conferma il vice sindaco.

A proposito di via Thaon de Revel, va ricordato che a breve ci saranno la sostituzione delle lastre a copertura del Fosso Bardet sulla carreggiata stradale di via de Revel e la pulizia del fosso attraverso operazioni di rimozione dei fanghi presenti. Saranno quindi ripristinate le spalle del canale e verranno poggiate le nuove lastre di copertura carrabili.