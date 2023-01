Identificato e denunciato l'uomo che su un'auto rubata aveva speronato la polizia locale a Spoltore per fuggire

È stato identificato e denunciato dalla polizia locale di Spoltore l'uomo che al volante di un'automobile rubata (una Fiat Idea) a Popoli aveva speronato una vettura della stessa locale che l'aveva fermato in viale Europa a Villa Raspa.

Il fatto si era verificato lo scorso giovedì e dopo alcune ore di attività di indagine è stato possibile rintracciare il malvivente.

Nell’occasione, l'uomo, dopo aver forzato il posto di blocco e tentato di investire uno degli ufficiali operanti, si era dato alla fuga pericolosamente nelle strade cittadine.

Inseguito sia dalla polizia locale che da personale della squadra mobile della questura, in transito casualmente in quel momento, era riuscito a far perdere in primo momento le sue tracce seminando panico tra le persone che si trovavano lungo la strada. Ma dal controllo immediato effettuato sul sistema di videosorveglianza del comune di Spoltore, la Fiat Idea, rubata a Popoli due giorni prima, non risultava essere uscita dal perimetro della frazione di Villa Raspa. Pertanto, dopo circa un’ora di accurate ricerche, la polizia locale ha rintracciato il veicolo dietro a un’abitazione, dalla quale il soggetto, per allontanarsi senza destare sospetto aveva rubato una bici. Successivamente agli accertamenti tecnici, il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria. L’autore di questi reati, un 43enne residente in provincia di Teramo, già noto alle forze dell'ordine, è stato deferito all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento aggravato e furto.